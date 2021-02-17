Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в январе упал на 68%

Международный аэропорт "Харьков" в январе текущего года снизил пассажиропоток на 68% по сравнению с январем 2020 года – до 35,6 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Как сообщается, на международных рейсах пассажиропоток в прошлом месяце составил 31,8 тыс. человек (-66% к январю 2020 года), на внутренних – 3,8 тыс. (-80%).

Количество вылетов составило 208 (-52%), в частности международных – 129 (-60%), внутренних – 79 (-29%).

Наиболее популярными направлениями января 2021 года стали Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Киев, Кайсери и Краков.

Как сообщалось, международный аэропорт "Харьков" в 2020 году снизил пассажиропоток на 51% по сравнению с 2019 годом – до 659 тыс. человек.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы – Александр Ярославский и Эрнест Галиев – решили их разделить.