Кабмин согласовал смену руководителей Одесской ТЭЦ и "Николаевоблэнерго"

Кабинет министров согласовал назначение генеральным директором АО "Одесская ТЭЦ" Ивана Донченко и возложение исполнения обязанностей генерального директора АО "Николаевоблэнерго" на Сергея Клочко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №111-р и №110-р от 15 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет АО "Одесская ТЭЦ" отстранил исполняющего обязанности генерального директора предприятия Анатолия Козлова и назначил и.о. главы предприятия Ивана Донченко.

В Фонде государственного имущества отмечали, что Донченко ранее занимал должность заместителя руководителя компании и 15 января победил в конкурсе на директора АО "Одесская ТЭЦ".

Сергей Клочко ранее входил в правление "Черкассыоблэнерго", а в 2015-2020 года работал первым вице-мэром Умани.

Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 70% акций "Николаевоблэнерго" и 99,99% акций Одесской ТЭЦ.