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Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

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Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

Кабинет министров установил предельную цену газа для религиозных организаций на период с 1 февраля по 31 марта на уровне в 6,99 грн за кубометр, который ранее был установлено на этот же период для бытовых потребителей.

Соответствующая поправка была учтена при внесении изменений в постановление №1236, которым устанавливаются ограничения на время карантина, передает Интерфакс-Украина.

"Прошу установить цену на природный газ для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта", – сказал в ходе заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, предложив дополнить постановление №1236 пунктом 41-2.

Как сообщалось, ранее это постановление было дополнено пунктом 41-1, согласно которому предельная цена газа для населения с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше 31 марта 2021 года, установлена на уровне 6,99 грн за куб. м (с НДС).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Ілюстрація, діючи на підкорку головного мозку, має ненав'язливо сформувати думку посполитих, що клоун знову обі****вся
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17.02.2021 17:53 Відповісти
Слава попам крадіям!
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17.02.2021 18:00 Відповісти
 
 