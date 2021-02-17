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Кабмин увеличит количество сотрудников лабораторных центров Минздрава

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Кабмин увеличит количество сотрудников лабораторных центров Минздрава

Кабинет министров принятым 17 февраля постановлением утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Согласно постановлению, до 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров Минздрава путем перевода в лабцентры сотрудников местных центров общественного здоровья (областных и Киева), передает Интерфакс-Украина.

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

Согласно пояснительной записке, реализация постановления позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс, а также избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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