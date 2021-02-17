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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя цена сжиженного газа 17 февраля в сетях АЗС выросла еще на 9 копеек за литр – до 15,28 грн/л, а премиальных сетях достигла 16 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО этот вид топлива подорожал на 24 коп. – до 15,99 грн/л.

Кроме того, на 10 копеек – до 15,98 грн/л подняла цены сеть SOCAR.

Сети AMIC и Shell повысили цены на 14 и 36 копеек – до 15,00 грн/л и 15,49 грн/л соответственно.

В сетях Glusco, KLO, "Автотранс", "Параллель", "Рур Груп", Chipo автогаз подорожал на 5-80 копеек за литр.

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Напомним, с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23% или на 2,92 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30%.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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18.02.2021 10:22 Відповісти
 
 