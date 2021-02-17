Арбитраж рассмотрит иск владельца "АэроСвита" Коломойского к Украине на $700 миллионов

Слушания в международном арбитраже по иску нидерландской компании Gilward Investments B. V., являвшейся крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", против Украины на сумму более $695 млн назначены на 4-7 мая 2021 года.

Об этом сообщается в пояснительной записке к постановлению Кабинета министров о закупке юридических услуг для представления интересов государства в международных арбитражах, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с процессуальным графиком слушание по делу (Gilward Investments против Украины, – ред.) запланировано на период с 28 по 31 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на 4-7 мая 2021 года в связи, с чем существует необходимость привлечения юридического советника с целью подготовки к указанному заседанию, участия в нем, а также с целью подготовки и подачи после заседания соответствующих отчетов о слушаниях", – отмечается в тексте пояснительной записки к постановлению.

В документе указано, что отсутствие полномочного представителя Украины на слушаниях может привести к значительным убыткам госбюджета Украины.

Министерство юстиции Украины в предыдущие годы привлекало с этой целью юрфирму Latham&Watkins (Великобритания).

По итогам заседания межведомственной группы по указанному делу, проведенного Минюстом, было принято решение признать целесообразным привлечение Latham&Watkins для представления интересов Украины в деле против Gilward Investments в 2021 году путем применения переговорной процедуры в пределах существующего бюджетного финансирования.

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Как сообщалось, Gilward Investments B.V. инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года. Слушания были назначены на февраль 2019 года, но поскольку истец не внес дополнительную предоплату, в деле было объявлен "технический дефолт", а судебное разбирательство приостановлено до внесения платежа. Он был внесен в июне 2019 года и рассмотрения дела было возобновлено.

Напомним, "АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" являлись Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины, владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

Gilward Investments изначально принадлежала Григорию Гуртовому и Арону Майбергу, однако последний в 2009 году продал свою долю связанным с Игорем Коломойским структурам.

Компания "Аэросвит" контролировалась бывшим акционером "Приватбанка" Игорем Коломойским, что он лично признавал. Компания оставила после себя 8,4 млрд грн долгов.