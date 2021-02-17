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Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

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Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

Акционеры АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8,43 млрд грн, или 5,3 грн на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов планируется принять на внеочередном общем собрании акционеров предприятия 5 марта, передает Интерфакс-Украина.

При этом предлагается утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, в том числе резерв переоценки – 42,28 млн грн.

"Часть нераспределенной прибыли общества за 2019 год в сумме 8 млрд 434 млн 782 тыс. 407,94 грн направить на выплату дивидендов по простым акциям общества", – сказано в проекте решения собрания.

Как сообщалось, в июле 2019 года акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн или 4,48 грн на одну простую акцию. ЮГОК по итогам работы в 2018 году сократил прибыль на 20,6% по сравнению с 2017 годом – до 7,14 млрд грн.

Напомним, в июне 2018 года акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. Уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1,34 млрд грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8,61 млрд грн.

В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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То есть продали за копейки прибыльное предприятие, а теперь пишут нам суммы, упущенной прибыли государства, гениально.
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17.02.2021 19:15 Відповісти
купил 10 предп укррудпрома за 300 млн. долл....круто нагнул хохлов
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17.02.2021 20:21 Відповісти
а при совке делили бы на всех. А щаз на сотню рыл.
Так ,что намазывайте на хлеб. И не скулите ,шо суПсидия мала..... Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 195 Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 7395
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17.02.2021 20:50 Відповісти
І коли це при совку ділили на всіх прибуток підприємства?)))
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18.02.2021 12:41 Відповісти
Хто ділив, Гєнсєк для "золота партії" ? Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 7539
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18.02.2021 15:07 Відповісти
спасибо за декоммунизацию и десоветизацию.
государство же такой "не эффективный" собственник.
а списочники форбз - эффективные.
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18.02.2021 08:06 Відповісти
Кац, а до чого декомунізація до приватизації? Нічого там у своєму ольгіно не переплутав?
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18.02.2021 12:42 Відповісти
Магдалєна, скільки у тебе акаунтів?))))
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19.02.2021 07:19 Відповісти
Кацапи тварюки, а путін *****))) Крим- це Україна.
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19.02.2021 07:31 Відповісти
А я думал, что недра земли принадлежат народу.
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18.02.2021 10:49 Відповісти
Акционеры АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8,43 млрд грн, или 5,3 грн на одну простую акцию. Источник: https://biz.censor.net/n3248489

ВІЙНА ІДЕ, А АХМЕТКА ВСЕ ЛИБИТЬСЯ
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18.02.2021 15:05 Відповісти
 
 