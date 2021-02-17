Южный ГОК Ахметова выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

Акционеры АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8,43 млрд грн, или 5,3 грн на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов планируется принять на внеочередном общем собрании акционеров предприятия 5 марта, передает Интерфакс-Украина.

При этом предлагается утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, в том числе резерв переоценки – 42,28 млн грн.

"Часть нераспределенной прибыли общества за 2019 год в сумме 8 млрд 434 млн 782 тыс. 407,94 грн направить на выплату дивидендов по простым акциям общества", – сказано в проекте решения собрания.

Как сообщалось, в июле 2019 года акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн или 4,48 грн на одну простую акцию. ЮГОК по итогам работы в 2018 году сократил прибыль на 20,6% по сравнению с 2017 годом – до 7,14 млрд грн.

Напомним, в июне 2018 года акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. Уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1,34 млрд грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8,61 млрд грн.

В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.