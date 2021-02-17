Внести изменения в удостоверение водителя можно будет через приложение "Дія"

Кабинет министров Украины одобрил введение функции изменения и заказа удостоверения водителя в приложении и на госпортале "Дия".

Соответствующее решение принято на заседании 17 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Есть очень много жизненных обстоятельств, почему нужно изменить удостоверение водителя: в случае изменения фамилии, или если человек потерял удостоверение, или если закончился срок его действия. Это можно будет сделать в несколько кликов, а потом забрать пластиковое удостоверение в сервисном центре МВД", - сказал в ходе представления проекта вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом, по словам Федорова, чтобы забрать удостоверение в сервисном центре, пока еще нужно будет предоставлять медицинскую справку.

"Мы активно работаем с Минздравом для того, чтобы в ближайшее время у нас появилась возможность также оцифровать эти формы справок", - добавил Федоров.