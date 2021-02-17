"Энергоатом" оценил экономию от прекращения вывоза отработанного топлива в РФ в $200 миллионов в год

ГП НАЭК "Энергоатом", начиная с нынешнего года, будет ежегодно экономить $200 млн в год, отказавшись от вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию в связи с запуском в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения.

Об этом сообщил вице-президент НАЭК Герман Галущенко на форуме Ukraine30.

"Мы уже отказались официально на этот год от вывоза партий отработавшего ядерного топлива в Российскую Федерацию. Речь шла о трех партиях топлива. Суммарно это экономит для компании и для государства около $200 млн в год", - заявил Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" 21 декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Кабинет министров 3 февраля 2021 года одобрил проект распоряжения о передаче ГП "НАЭК "Энергоатом" от АО "Укрзализныця" железнодорожной колеи на участке Вильча-Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области), что позволит НАЭК запустить в эксплуатацию централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,84 ГВт.