Кабмин разрешил автосалонам проводить первичную регистрацию автомобилей

Кабинет министров на заседании в среду, 17 февраля, внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей , мотоциклов всех марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов".

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти изменения предоставят возможность дилерам (автосалонам) проводить первичную регистрацию транспортных средств.

По словам главы МВД Арсена Авакова, министерство инициировало новый сервис с целью упростить процедуру приобретения нового транспортного средства.

"Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы", – отметил глава МВД.

Аваков добавил, что Сервисные центры уже полностью готовы к новому алгоритму работы.