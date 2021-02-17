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Кабмин разрешил автосалонам проводить первичную регистрацию автомобилей

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Транспорт

Кабмин разрешил автосалонам проводить первичную регистрацию автомобилей

Кабинет министров на заседании в среду, 17 февраля, внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей , мотоциклов всех марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов".

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти изменения предоставят возможность дилерам (автосалонам) проводить первичную регистрацию транспортных средств.

По словам главы МВД Арсена Авакова, министерство инициировало новый сервис с целью упростить процедуру приобретения нового транспортного средства.

"Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы", – отметил глава МВД.

Аваков добавил, что Сервисные центры уже полностью готовы к новому алгоритму работы.

Автор: Михайло Орлюк
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за денешку - так и было)
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17.02.2021 16:44 Відповісти
какие-то косяки обязательно будут
где автосалоны будут брать гос.номера? кто им разрешит доступ к базам и разрешение на внесение данных в эту базу? кто будет отвечать за фальсификацию данных????
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17.02.2021 17:32 Відповісти
а сейчас что ктото отвечает ?
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17.02.2021 18:27 Відповісти
спросите у генпрокурорши...
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17.02.2021 18:35 Відповісти
Це яскраве вирішення нагальної проблеми-другої після асфальтування доріг. Завтра сотні тисяч вдячних зелебобанів,епоха бідності яких закінчилась, будуть штурмувати автосалони !
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17.02.2021 18:11 Відповісти
Ну да, вчителі відколи ще по 4к$ отримують? Вже понавідкладали на лексуса мабуть...
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18.02.2021 06:48 Відповісти
Хай краще щось, ніж зовсім нічого)
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17.02.2021 19:41 Відповісти
Я им открою тайну, и до сегодняшнего дня на новую машину можно было заказать регистрацию в салоне и выехать уже на номерах.
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18.02.2021 09:09 Відповісти
В НЛ регистрацию и перерегистрацию пепелацев можно производить в любом ближайшем почтовом отделении. И вроде пока никто не умер от этого .

Глядишь лет через сто и Украина до этого дойдёт.
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18.02.2021 14:02 Відповісти
 
 