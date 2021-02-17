БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
892 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політикаIT
15 177 61
YouTube (106) податки (1985) Податковий кодекс (191) ПДВ (375) Netflix (51) Гетманцев (272)

Рада введет налог на Google, Apple и Netflix

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика IT

Рада введет налог на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам в Украине.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4184 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов

Как следует из пояснительной записки к документу, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

В частности, с этой целью законопроектом определяется понятие "электронные услуги" и уточняется место их поставки, устанавливаются особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определение базы налогообложения, сроков уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов и т.д.

Авторы законопроекта указывают, что установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России.

Так, в контролирующем органе РФ с 2017 года зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний, приводят пример разработчики документа.

В то же время законом предлагается освободить от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Кроме того, предложено облагать доход нерезидента с источником его происхождения из Украины от производства или распространения рекламы налогом на прибыль предприятий в общем порядке, а не во время такой выплаты по ставке 20% у источника выплаты - резидентов,

Подробнее об идее введения такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Гетьманцев, да ты, я вижу, и вправду дурак!
показати весь коментар
17.02.2021 16:36
+17
весь в дедушку кАмсамольця ... ще необхідно "димарне" (податок за димар) за дерева фруктові теж гарний "податок" а там дивись і по коморах лазити почнуть (надлишки вилучати) ... кодло породисте на лобу НКВДистська какарда проштампована
показати весь коментар
17.02.2021 17:09
+17
Тупое существо Гетманцев копирует все виды налогов с Раши. Идиоты !
показати весь коментар
17.02.2021 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьманцев, да ты, я вижу, и вправду дурак!
показати весь коментар
17.02.2021 16:36 Відповісти
Может и дурак, но деньги всё равно нужны.
показати весь коментар
17.02.2021 17:01 Відповісти
Дійсно , якщо красти це добре - вони не дурні . А так - барани баранами .
показати весь коментар
18.02.2021 11:19 Відповісти
Может и дурак, но деньги всё равно нужны.

Вы понимаете,что это налог интернет-гиганты взвалят на плечи простых украинцев,подняв цены на свои услуги???
показати весь коментар
18.02.2021 14:58 Відповісти
Разумеется. А когда в Украине было по-иному?
показати весь коментар
18.02.2021 15:04 Відповісти
Скоро пид… зельцмана за воздух драть будут , охреневшие ублюдки
показати весь коментар
17.02.2021 17:25 Відповісти
...ораса
показати весь коментар
18.02.2021 13:23 Відповісти
Ну какой он дурак?Он тот "экономист",который посчитал и сказал,что Украина в состоянии платить зарплату в 4000 баксов учителям.Дураки те,кто в это поверили,начиная с ЗелЁнского.
показати весь коментар
18.02.2021 13:17 Відповісти
Хороший пример для подражания: Беларуссия, Казахстан, расия... Или это стёб тех, кто статью писал? Надо эту шоблу гнать уже, они безумные!
показати весь коментар
18.02.2021 13:39 Відповісти
Коли з грошіма дуже складно, починаються новаторські вигадки. Послуги через інтернет - безліч компаній, перевірити неможливо, що там будуть відстежувати ? Як хто купив рекламу за кредиткою в Google ? На місці гугла можна "послати подалі" таких новаторів, бо все одно нічого не зроблять. Можна навіть інакше: на найближчих виборах "купити" більшість, та взагалі встановити свого президента, свою коаліцію та робити тут будь-що. Дивно, що ніхто з мега-корпорацій ще не додумався просто "купити" тут усе.
показати весь коментар
17.02.2021 16:54 Відповісти
гугл просто перекладе ці "новаторські" податки на своїх українських клієнтів от і все!
показати весь коментар
18.02.2021 08:00 Відповісти
Тут другой вопрос: что будет если гУгол их проигнорирует. На что готова банда, насколько она безумна?
показати весь коментар
18.02.2021 13:42 Відповісти
весь в дедушку кАмсамольця ... ще необхідно "димарне" (податок за димар) за дерева фруктові теж гарний "податок" а там дивись і по коморах лазити почнуть (надлишки вилучати) ... кодло породисте на лобу НКВДистська какарда проштампована
показати весь коментар
17.02.2021 17:09 Відповісти
Давно пора навести порядок в этой сфере по уплате налогов деньги там немалые в обороте.
показати весь коментар
17.02.2021 17:17 Відповісти
только за всё заплатим мы
показати весь коментар
17.02.2021 17:23 Відповісти
Спамят любители жить на шару и кричащие с пеной у рта, что пенсии меленькие...
показати весь коментар
17.02.2021 18:50 Відповісти
Да с их политикой "наведения порядка" скоро пенсии вообще исчезнут
показати весь коментар
17.02.2021 19:59 Відповісти
ужо с офшорами порядок навели, обложили их ка в Англии налогами(хочешь вывести суму монет в офшор 25% от сумы ,оставь налога ? ,а пенсии , зарплаты и покупки это десятое Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 9498
показати весь коментар
17.02.2021 20:26 Відповісти
Давай мы с тебя начнем наведение порядка, ты только покажись Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 3861 Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 2903
показати весь коментар
18.02.2021 00:04 Відповісти
интересно, какие услуги предоставляет Alibaba (Aliexpress), что надо с них налог брать тут? Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 8109
показати весь коментар
17.02.2021 17:22 Відповісти
За купить у китайца болтик, гаечку, шуруп ..., которые наша прогрессирующая эвропейская промышленность уже не в состоянии производить, теперь придётся доплатить, я так понимаю ...? Потому что Али расходы по налогам повесит на продавца, ну а продавец ..., понятное дело, на покупателя, как всегда и как обычно. Или купить тоже китайское у гареги, в эпицентре, или в перекупщика в три дорого ... Власть стремится максимально, по всем направлениям обложить нас заботой и покращенням.
показати весь коментар
17.02.2021 22:14 Відповісти
речь о подписках
показати весь коментар
18.02.2021 01:32 Відповісти
я так понимаю, будут платит за рекламу, всякие подписки, облака..... копейчину..в принципе правильно, не обеднеют, мы у них и так даже бусы покупаем, хоть пересичный, хоть герега...
показати весь коментар
18.02.2021 09:30 Відповісти
Они все дети малые по сравнению с Леонидом Михайловичем Черновецким, который хотел во все лифты Киева поставить платный карточный подъем-спуск.Там даже Остап Ибрагимович со своим взыманием платы за посещение провала , всплакнул от его таланта.
показати весь коментар
17.02.2021 17:30 Відповісти
Тихо, тихо! Вы что!? Нельзя такие крамольные вещи произносить в слух ..., ну ведь завтра же, какой то зелёный ушлёпок прочитает и выдаст эту, полузабытую идею упоротого нюхальщика за своё экономическое открытие и, стадо антинародного большинства из слуг быстренько, в турбо режиме, навесит эту жопу нам на шею. Что вы ..., фильтруйте мысли ))
показати весь коментар
17.02.2021 22:22 Відповісти
Тупое существо Гетманцев копирует все виды налогов с Раши. Идиоты !
показати весь коментар
17.02.2021 17:50 Відповісти
Ну що дебіли 73-х процентові, нове покращення йде знову. Будете за інтернет платити у тричі більше, чи може і вп"ятеро? А може виродки бородатого урода придумають вам квартальний чебурнет, як ***** своїм *************** дебілам?
показати весь коментар
17.02.2021 17:53 Відповісти
а при чем тут интернет, и кто из тут дебил (судя по сообщению, на которое я отвечаю)? Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 5331
показати весь коментар
17.02.2021 18:12 Відповісти
Как думаешь, реклама на сайтах просто так висит?
показати весь коментар
18.02.2021 01:54 Відповісти
взымание налогов с интернет-гигантов невозможно администрировать. они заплатят, сколько посчитают нужным. другое дело, что зеленые опарышы любой денюжке рады, ведь её украсть можно.
показати весь коментар
18.02.2021 13:26 Відповісти
а кто его тебе дебилу поставляет, неужели укрпочта?
показати весь коментар
17.02.2021 18:31 Відповісти
Пролоббированное собственниками агрохолдингов выборочное снижение НДС для агросектора будет стоить украинцам 8 млрд гривен...законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал. В первую очередь снижение коснется производителей сырья - семян подсолнечника и льна, зерновых культур. По оценкам участников рынка, если закон вступит в силу, государственный бюджет Украины потеряет от 8 до 16 млрд гривен.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения...
да , гетьманцов ?
показати весь коментар
17.02.2021 20:21 Відповісти
Все верно, только конкретизуем! Не "пролобированное", а ПРОПЛАЧЕНОЕ Веревским (Кернел Груп)
показати весь коментар
17.02.2021 21:39 Відповісти
колись давно, коли Іван Плющ був головою ВР, такий собі міністр фінансів в круглих окулярах (мітюков) з трибуни верховної ради представляв законопроект про установки податку за вигул собак на газонах та в парку. Плющ, який вдало відрізнявся від інших, своїм нестандартним юмором, сказав мітюкову - побійся бога, зараз рік собаки, а ти вводиш податок на собак. І що, похоронили. А цей жук наводить приклади росії, білорусії, а мадуро теж стягує податок, а брати кастро ? А людоїди з африки ?
показати весь коментар
17.02.2021 20:38 Відповісти
Если вы думаете, что компания-гигатн Google будет платить этот налог, то ошибаетесь! Google просто поднимет цены на эти 20%. И заплатят за это потребители... А зеленые твари только и думают, как бы и кого еще ободрать, и эти деньги отдать Бене и Ахмету... Гетьманцева рожу уже видеть не могу...
показати весь коментар
17.02.2021 21:38 Відповісти
Ватный алкаш гетьманцев опять бесчинствует.....
показати весь коментар
17.02.2021 22:29 Відповісти
ТАК ОН ПДР ЛОТЕРЕЮ СОЗДАЛ МСЛ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ НАЛОГОВ !!!
показати весь коментар
18.02.2021 01:07 Відповісти
НЕОБХОДИМ РОБИН ГУД ДЛЯ УБИЙСВА ВСЕХ КАЗНОКРАДОВ !)
показати весь коментар
18.02.2021 01:08 Відповісти
не справиться, бо казнокрадів ну ДУЖЕ багато!
показати весь коментар
18.02.2021 10:35 Відповісти
ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ !)
показати весь коментар
18.02.2021 11:09 Відповісти
Якщо серйозно , то може врятувати тільки зовнішнє управління США , недарма його бояться всі жопозжисти , каломойські , йулі та інші крадії .
показати весь коментар
18.02.2021 11:43 Відповісти
ВСЕ ОТКРЫВАЮ КУРСЫ ЕСПЕРАНТО !)
показати весь коментар
18.02.2021 01:10 Відповісти
Ну готовьтесь ловить пилюли от компаний США за нарушение лицензионных соглашений.
показати весь коментар
18.02.2021 01:52 Відповісти
И так цены конские что на apple music,что на все остальное,охерели вообще что ли?
показати весь коментар
18.02.2021 02:11 Відповісти
Как же зелупы не любят,когда пишут про их зебилизм - сразу коменты удаляют,даже цензурные.))))
показати весь коментар
18.02.2021 08:18 Відповісти
яндекс и телеграм - наше все,да зебилы?
показати весь коментар
18.02.2021 08:26 Відповісти
гугл вже попередив австралію, що відповідь буде заключатись в тому, що обмежать доступ до інтернету всім громадянам австралії (напевне будуть працювати погодинно). А для наших "чарівників" пропоную вибірково видаляти їх із спілкування - підписав бубочка закон - відосики будеш розповсюджувати в метро. ГетьмАнцев вніс законопроект-марш із сітки на 4 роки. Проголосували слуги бубоносики за закон-марш із сітки пожиттево. А як крайній захист буду пропагувати прийняття закону-зайшов у верховну раду нардеп -плагіатор (переписувач чужих законів) гетьмАнцев плати податок за плагіат при вході. хай ще навчить австралійців ячк кормити кенгуру і як овець стригти.
показати весь коментар
18.02.2021 08:48 Відповісти
Это приведет к росту цен на все товары! К инфляции. К снижению жизненного уровня населения. Сейчас огромное количество товаров покупают в интернете. Рекламируют их в Гугуле. Возрастет цена рекламы - возрастет цена товаров.
показати весь коментар
18.02.2021 09:10 Відповісти
Но великие экономисты молодой зе-команды думают иначе.
показати весь коментар
18.02.2021 11:34 Відповісти
А почему жители Украины!? - платят налоги за землю, жильё И.Т.Д., а другие как указано в статье тупо на ровном месте обогащаются.
показати весь коментар
18.02.2021 10:15 Відповісти
Это кто "тупо обогащается"? Гугл? Лучше на дома и машины налоговиков и ментов посмотри!
показати весь коментар
18.02.2021 12:18 Відповісти
Дебіли, подивіться на австралію.
показати весь коментар
18.02.2021 11:29 Відповісти
МАЛАДЦЫ, ЗеКо! Фсё правильно делаете! Продолжайте в том же духе!

50% IT-компаній виведуть бізнес з України
Рада введет налог на Google, Apple и Netflix - Цензор.НЕТ 249

На загальних зборах Харківського ІТ-кластеру власники понад 100 ІТ-компаній обговорили нормативну базу для «Дія.City». На думку більшості учасників, деякі положення законопроектів 4303, 5054 та 4051 можуть значно зашкодити сталому розвитку української ІТ-індустрії.

Серед IT-компаній, які були присутні на зборах кластеру, 75% - представники сервісного бізнесу, та 25% - продуктового. Опитування показало, що:

- 90% не підтримують примусовий вступ до СРО (саморегулююча організація);
- для 90% компаній критично важливе збереження співпраці за системою ФОП;
- 80% ІТ-компаній не готові вступати в «Дія.City» в поточній редакції, з обов'язковою СРО, відсутністю ФОП, надмірними регуляціями, непрозорими входом і виключенням.

Якщо законопроект 4303 буде прийнято, то 50% заявили про готовність вивести свій бізнес до інших країн, а 25% компаній - піти в тінь.

Як відмічають представники Харківського ІТ-кластеру, хоча «Дія.City» позиціонується як добровільний проект, але вже дві законотворчі ініціативи щодо перекваліфікації взаємодії з ФОП у трудові відносини та визнання трудовими віддаленої роботи по суті роблять її єдиним виходом із ситуації.

Важливо, щоб думку IT-індустрії було почуто та реалізовано у правках до законопроекту, зокрема шляхом залучення експертів від ІТ-індустрії до доопрацювання законопроєкту, чого досі не відбулося», - підкреслюється у прес-релізі організації.
джерело
показати весь коментар
18.02.2021 11:33 Відповісти
Більш за все "сподобалося":"Білорусія , Казахтан , і , увага! р-о-с-і-я!!!"Оце ті з кого беруть приклад гетьманцеви-комсомольці ! Ну в першу чергу подорожчає інтернет для населення . Ви , нащадки совкових комуняк , не думаєте чому в нас 20 разів меньше платять за таку ж саму роботу ніж в Євросоюзі ? А як зробити просто нормальну пенсію для ВСІХ ЖИВИХ пенсіонерів , а не відмовляти взагалі багатьом ? А все тому , що в КОЖНОЇ(!!!) шавки з депутатським мандатом не один палац і не одна квартира , декілька дорогих машин . Мрію про зовнішнє управління СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ !!! Тоді цих гетьманцевих-каломойських-шуфрічів -суркісів точно викинуть в росію - більше їх ніде не приймуть .
показати весь коментар
18.02.2021 11:38 Відповісти
В котре кажу "дякую" зебілам - ви не тільки своїм вибором загальмували розвиток країни , ваші тупорилі обранці-крадуни вперто пхають Україну назад .
показати весь коментар
18.02.2021 11:47 Відповісти
Україна - філія рашки.
показати весь коментар
18.02.2021 12:25 Відповісти
Еще нeохвачены Месенжер, Скайп, Зум, Близзард, Стим, Порнхаб, а также пролетающие над територией Украины бесплатно дикие гуси.
показати весь коментар
18.02.2021 12:59 Відповісти
Налоговые няни спешат к вам.
показати весь коментар
18.02.2021 13:01 Відповісти
 
 