Рада введет налог на Google, Apple и Netflix
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Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам в Украине.
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4184 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов
Как следует из пояснительной записки к документу, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.
В частности, с этой целью законопроектом определяется понятие "электронные услуги" и уточняется место их поставки, устанавливаются особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определение базы налогообложения, сроков уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов и т.д.
Авторы законопроекта указывают, что установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России.
Так, в контролирующем органе РФ с 2017 года зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний, приводят пример разработчики документа.
В то же время законом предлагается освободить от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.
Кроме того, предложено облагать доход нерезидента с источником его происхождения из Украины от производства или распространения рекламы налогом на прибыль предприятий в общем порядке, а не во время такой выплаты по ставке 20% у источника выплаты - резидентов,
Подробнее об идее введения такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?
Будь ласка, зачекайте...
Вы понимаете,что это налог интернет-гиганты взвалят на плечи простых украинцев,подняв цены на свои услуги???
Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения...
да , гетьманцов ?
50% IT-компаній виведуть бізнес з України
На загальних зборах Харківського ІТ-кластеру власники понад 100 ІТ-компаній обговорили нормативну базу для «Дія.City». На думку більшості учасників, деякі положення законопроектів 4303, 5054 та 4051 можуть значно зашкодити сталому розвитку української ІТ-індустрії.
Серед IT-компаній, які були присутні на зборах кластеру, 75% - представники сервісного бізнесу, та 25% - продуктового. Опитування показало, що:
- 90% не підтримують примусовий вступ до СРО (саморегулююча організація);
- для 90% компаній критично важливе збереження співпраці за системою ФОП;
- 80% ІТ-компаній не готові вступати в «Дія.City» в поточній редакції, з обов'язковою СРО, відсутністю ФОП, надмірними регуляціями, непрозорими входом і виключенням.
Якщо законопроект 4303 буде прийнято, то 50% заявили про готовність вивести свій бізнес до інших країн, а 25% компаній - піти в тінь.
Як відмічають представники Харківського ІТ-кластеру, хоча «Дія.City» позиціонується як добровільний проект, але вже дві законотворчі ініціативи щодо перекваліфікації взаємодії з ФОП у трудові відносини та визнання трудовими віддаленої роботи по суті роблять її єдиним виходом із ситуації.
Важливо, щоб думку IT-індустрії було почуто та реалізовано у правках до законопроекту, зокрема шляхом залучення експертів від ІТ-індустрії до доопрацювання законопроєкту, чого досі не відбулося», - підкреслюється у прес-релізі організації.
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