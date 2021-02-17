Рада введет налог на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам в Украине.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4184 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов

Как следует из пояснительной записки к документу, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

В частности, с этой целью законопроектом определяется понятие "электронные услуги" и уточняется место их поставки, устанавливаются особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определение базы налогообложения, сроков уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов и т.д.

Авторы законопроекта указывают, что установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России.

Так, в контролирующем органе РФ с 2017 года зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний, приводят пример разработчики документа.

В то же время законом предлагается освободить от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Кроме того, предложено облагать доход нерезидента с источником его происхождения из Украины от производства или распространения рекламы налогом на прибыль предприятий в общем порядке, а не во время такой выплаты по ставке 20% у источника выплаты - резидентов,

Подробнее об идее введения такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?



