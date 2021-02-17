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Кабмин одобрил внедрение технологий информационного моделирования зданий

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Кабмин одобрил внедрение технологий информационного моделирования зданий

Кабинет министров утвердил разработанную Минрегионом Концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (Building Information Model, BIM-технологий) в Украине, а также план действий по ее реализации.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства17 февраля.

Как отмечается в сообщении, в большинстве развитых стран мира уже активно применяются BIM-технологии при проектировании объектов строительства. В частности, для объектов государственного заказа их использование обязательно. Украинская строительная отрасль сейчас имеет очень низкий уровень цифровизации, а BIM-технологии применяют в своей деятельности считанные организации.

"BIM-технологии – инструмент дальнейшего реформирования, модернизации и цифровой трансформации строительной отрасли Украины. Их системное внедрение на государственном уровне позволит оптимизировать затраты на строительство и эксплуатацию объектов, повысить надежность и безопасность зданий и сооружений, сделать отечественную строительную продукцию конкурентоспособной", – пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

BIM-технологии – это новый подход к управлению цифровой информации, который применяется в строительстве и градостроительстве и предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и другой информации об объекте.

Благодаря их применению можно виртуально воссоздать объект еще до начала его строительства, отслеживать процессы жизненного цикла строительного объекта - от проектирования до его возведения, эксплуатации и демонтажа. Такой подход позволяет повысить безопасность и надежность зданий и сооружений, осуществлять оперативное руководство процессами строительства и контроля качества выполнения строительных работ, существенно уменьшить вероятность ошибок в проектах, уменьшить стоимость строительства и оптимизировать затраты на стадии эксплуатации.

Концепция определяет механизмы внедрения BIM-технологий в строительстве как инструмента для дальнейшей цифровой трансформации строительной отрасли Украины.

Она рассчитана до 2025 года и будет реализовываться поэтапно.

На начальном этапе в течение 2021-2022 годов предусматривается:

  • разработать и утвердить необходимые изменения в акты законодательства в сфере применения BIM-технологий;
  • принять нормативные документы (стандарты), гармонизированные с международными и европейскими нормативными документами по строительному информационному моделированию;
  • принять национальные стандарты, которые определяют основные требования к проектной документации и проведение экспертизы;
  • утвердить Национальный классификатор зданий и сооружений и Национальный классификатор строительной продукции, материалов, работ и услуг;
  • разработать проекты повторного использования для приоритетных объектов социальной инфраструктуры, созданных с использованием BIM-технологий;
  • разработать методику определения и оценки жизненного цикла объектов строительства;
  • обеспечить условия для обучения (повышения квалификации) по использованию BIM-технологий в строительстве.

На втором этапе, с 2023 до 2025 года, предусматривается:

  • обеспечить полную актуализацию строительных норм с учетом особенностей применения BIM-технологий;
  • обеспечить реализацию пилотных проектов строительства с использованием строительного информационного моделирования на уровне не менее 10% проектов строительства, финансируемых за счет государственного бюджета.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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