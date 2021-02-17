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Кабмин предложил урегулировать вопрос электронной переписи населения

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Кабмин предложил урегулировать вопрос электронной переписи населения

17 февраля на очередном заседании Кабинета министров был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно государственной статистической деятельности".

Как сообщает пресс-служба правительства, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения.

Среди важных положений законопроекта:

  • установление срока проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет;
  • внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;
  • предоставление возможности респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в интернете;
  • совершенствование требований к временному переписному персоналу, что будет гарантировать респондентам добродетель привлеченного персонала;
  • защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

"Новые изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН по официальной статистики с учетом acquis ЕС в сфере статистики, в частности Кодекса норм европейской статистики, с целью гармонизации национальной статистической системы с европейскими нормами и стандартами", – отмечается в сообщении.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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