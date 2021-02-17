"Энергоатом" заявил о планах увеличить производство электроэнергии на 20%

НАЭК "Энергоатом" планирует через два-три года увеличить годовой объем производства электроэнергии до 95 млрд кВт-ч, при ожидаемом объеме выработки в текущем году на уровне 78 млрд кВт-ч.

Об этом сообщил руководитель компании Петр Котин на форуме Ukraine30, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим, как это сделать, и мы имеем большие планы на будущее, и если сейчас мы планируем в соответствии с энергобалансом выработать 75 млрд кВт-ч, а можем и 78 млрд, то наша цель за два-три года выйти на производство 95 млрд кВт-ч в год", – сказал он.

По словам главы НАЭК, в компании запланировали ремонтную кампанию на ближайшие два-три года таким образом, чтобы в зимний период в ремонте находились не более двух-трех блоков.

Как сообщил на форуме заместитель министра энергетики Юрий Бойко, во время подготовки прогнозного энергобаланса на текущий 2021 год в ходе дискуссий между НАЭК "Укрэнерго", профильных специалистов Минэнерго и "Энергоатома" удалось посредством оптимизации ремонтной площадки НАЭК увеличить дополнительно выработку АЭС в годовом балансе на 3 млрд кВт-ч.

"Я лично считаю, что это хороший показатель. Более того, на сегодня есть предусловия, что эта цифра увеличится", ‒ подчеркнул Бойко, напомнив о запуске атомщиками 15 февраля после планового ремонта энергоблока №2 ХАЭС на месяц раньше планируемой даты.

В то же время, уточнил замминистра, для "Энергоатома" окажутся проблемными в текущем году три месяца – с августа по октябрь, ‒ на протяжении которых энергосистема не сможет принять всю электроэнергию, производимую НАЭК.

"С целью максимизации производства "Энергоатома" следует выполнить ряд мероприятий. В первую очередь, нужно оптимизировать ремонтную площадку, чтобы ремонты не осуществлялись в холодную пору года, а сместились на лето. Следующий шаг – это оптимизация самих ремонтов, а именно тех из них, которые проходят в холодную пору года", ‒ пояснил Бойко.

Как считает замминистра энергетики, в числе более длительных мероприятий, которые обеспечат максимизацию выработки атомной э/э, могут стать строительство электроустановок по производству водорода, создание на базе площадок АЭС дата-центров, сооружение маневренных генерирующих мощностей, а также достройка энергоблоков №3-4 ХАЭС и №5 РАЭС.