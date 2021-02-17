Рада приняла за основу законопроект о частных детективах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О частной детективной деятельности".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3010 в первом чтении проголосовали 334 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в пять разделов, регламентирующи сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг, устанваливающих требования к частным детективам, их права права и обязанности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Также законом определяются обязанности субъекта частной детективной деятельности в части учета предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг.

Среди прочего, частным детективам предлагается предоставить право собирать, фиксировать и исследовать сведения для рассмотрения дел в уголовном, гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве.

Детективы также могут заниматься поиском информации из открытых источников с целью подготовки деловых переговоров заказчика, поиском лиц, местонахождение которых неизвестно, выявлением фактов незаконного (несанкционированного) сбора информации с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну заказчика, а также поиском должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств, а также принадлежащего им имущества и других активов.