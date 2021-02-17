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Рада отсрочит обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

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Рада отсрочит обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4248-1 в первом чтении проголосовали 279 народных депутатов.

Законопроектом предлагается отложить срок, до которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года.

Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.

По данным НКРЭКУ, с учетом фактических объемов предоставленных услуг по распределению природного газа, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирования для установления 1,02 млн индивидуальных счетчиков газа. Однако фактически облгазы за этот период установили на 140,99 тыс. счетчиков меньше.

Автор: Михайло Орлюк
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охметовский клован решил ещё пару лет попоживляться со своей
жонкой , чтобы в Оман сгоцать
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17.02.2021 15:45 Відповісти
Ще 2 роки списувати газ на ЖКХ і барижити ним наліво. А, і з мудрого наріду брати гроші за віртуальне споживання.
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17.02.2021 17:11 Відповісти
це ж рейховська схема. як повідомляла їх преса (без пропагандона) батько та син Арашукови тривалий час були керівниками кавказького міжрегіонгазу(аналог наших ГАЗІВ, обоє були сенаторами, в ОАЕ маєтки-криша - генпрокурор Чайка, то меншого арештували прямо в Госдумі офіційно за 9 вбивств. А з родового гнізда вивезли 2 камаза налу, біля 30 ярдів. Їх схема була проста, без заморочок - фіктивно збільшували кількість абонентів, (в одному із аулів Дагестану вулицю з 8 будинків збільшили до 600) списували газ без лічильників (ясна річ) і продавали тим кому потрібен газ за нал. От і наші умільці так само, заладують в ціну газу установку лічильників, їх не встановлюють бо лопне схема, лишки продають тим кому потрібно за нал. Слуги тут як тут, хлопці - бійтесь бога, максимум два роки відстрочки а там подивимось, як рейх буде рахувати. А друг дитинства міллера, той вкрав газопровід 90 км. підписали акт прийомки, за гроші побудували власний виставковий центр і почали списувати газ бо без лічильників. А самого газопровода немає. Вищий пілотаж, того то коболев все засекретив, аж на 150 млрд списано газу.
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17.02.2021 19:59 Відповісти
Понятно. Мешают счетчики воровать. Интересно, какими аргументами объясняли отсрочку.
Скорее всего аргументы были в виде конвертов голосовавшим за отсрочку.
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17.02.2021 21:15 Відповісти
Продлевать срок установки счетчиков можно ещё не раз и лет на двадцать, а у облгазов при этом козырь - заявляют, что у них нет денег на эти работы и НКРЭ им якобы не утверждает финансовые планы, если там в тарифы на газ заложены деньги на эту установку счетчиков. Ура! Таким образом для народа (!!!) Верховная рада Законом не отнимает, а продлевает обязанности облгазов по бесплатной установке счетчиков, а КМУ не дает механизм компенсации этих затрат, т.е. эту задачу выполнить практически нельзя. Во дуриловка! Это что не сговор? И это продолжается с 2016 года!!! При этом уже половина абонентов согласна даже на долевое участие в этом мероприятии - абонент покупает счетчик, а облгаз его устанавливает бесплатно! Чем не схема? А не подходит она почему - потому, что облгазы вставляют в смету на установку счетчика удвоенную его стоимость по сравнению с заводской, т.е дополнительная прямая обдираловка.
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17.02.2021 22:18 Відповісти
 
 