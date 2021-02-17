Экспорт Украиной IT-услуг впервые превысил $5 миллиардов

В 2020 году экспорт Украины ІТ-услуг впервые превысил $5 млрд в год.

Об этом свидетельствуют данные презентации BRDO, основанной на информации НБУ относительно платежного баланса и внешней торговли.

По данным НБУ, общий экспорт ІТ-индустрии вырос на $853 млн, то есть более чем на 20% за год. Таким образом. Доля компьютерных услуг в общем экспорте достигла 8,3%. При этом общий экспорт Украины в 2020 году сократился на 4,6%.

Отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, ІТ-индустрия демонстрирует положительные результаты для экономики Украины. Однако возможность дальнейшего наращивания Украиной экспорта ІТ-услуг будет зависеть от роста количества ІТ-специалистов на рынке труда.

"Для долгосрочного роста экспорта ІТ-услуг необходимо сконцентрироваться на вопросе развития человеческого капитала. Его следует решать как через образование (подготовку новых специалистов), так и через иммиграцию (привлечение иностранцев)", – подчеркнул руководитель сектора ІСТ BRDO Игорь Самоходский.