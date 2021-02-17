Кабмин продлил действие карантина до 30 апреля

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 февраля, с доработкой в однодневный срок.

Представляя проект постановления министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас ситуация с распространением на территории Украины COVID-19 стабилизировалась.

"Мы предлагает продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года. По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в карантинных ограничениях", – сказал глава Минздрава.

Министр напомнил, что на территории Украины предлагается установить адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красны".

Степанов уточнил, что сейчас для всей страны будет действовать "желтый" уровень эпидемиологической опасности, он предусматривает ограничения, которые уже действуют в стране.

"Более, того сейчас будет разрешено проведение массовых мероприятий, например, культурных, спортивных, если для одного лица будет предусмотрено 4 кв. м площади или с заполненностью зала до 50%. Раньше это было 5 кв. м", – уточнил министр.

Глава Минздрава добавил, что будет разрешено посещение заведений образования группами более 20 лиц, а также посещение спортивных матчей болельщиками, но с ограничениями по количеству заполненных мест на трибунах.

"Также мы разрешаем в этом проекте постановления работать кафе, барам, ресторанам и столовым до 24:00. Раньше это было до 23:00", – добавил Степанов.

Министр добавил, что в случае превышения одного из установленных постановлением показателей в области будет установлен "оранжевый" уровень ограничений.

"Он не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, а как светофор, сигнализирует о приближении высокого уровня эпидемиологической опасности", – пояснил Степанов.

Он добавил, что "красный" уровень будет вводится, если в регионе будут превышены два установленных показателя на протяжении трех дней подряд. На этом уровне будут действовать такие же ограничения, как во время локдауна в январе. В том числе будут закрыты заведения питания, ТРЦ, спортзалы, бассейны, непродовольственные магазины, а также учреждения образования.

Степанов уточнил, что постановление вступит в силу с 24 февраля, кроме пункта о допуске зрителей на спортивные матчи, который начнет действовать уже завтра, 18 февраля.

Как сообщалось, по решению Кабинета министров с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. В частности, была запрещена работа ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). После его окончания по всей стране действуют ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.