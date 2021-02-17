Кабмин расширил перечень услуг в Центрах предоставления админуслуг

Кабинет министров расширил перечень услуг, которые предоставляют Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Теперь в ЦПАУ также можно обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, относительно перерасчета пенсий, назначения социальной помощи неработающему человеку, оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

"Это продолжение нашей политики – "государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, в ноябре 2020 года парламент принял законопроект №2679 "Об оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме".

Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта - оптимизация сети и функционирования ЦПАУ, в частности: ликвидация ЦПАУ, образованных районными государственными администрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставление полномочий Кабинету министров устанавливать требования к ЦПАУ.

Согласно тексту законопроекта, в ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам по обслуживанию в ЦПАУ жителей других территориальных громад.