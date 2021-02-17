Украина вернется к модели адаптивного карантина с 22 февраля, – Шмыгаль

Украина вернется к модели адаптивного карантина уже со следующей недели – с 22 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Он добавил, что в областях снова будут устанавливаться разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. Всего будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

"Подчеркиваю, решение вступит в силу уже со следующей недели, поэтому все украинцы будут иметь возможность заблаговременно с ним ознакомиться", – добавил Шмыгаль.