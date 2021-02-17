"Укрнафта" заявила о заниженной цене на аукционе по продаже нефти самой себе

Во время биржевого аукциона 16 февраля "Укрнафта" реализовало 166,98 тыс. тонны нефти по стартовой цене 11 176,8 грн за тонну. При этом компания сама же выкупит этот объем нефти для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ Игоря Коломойского.

Как сообщает пресс-служба компании, цена реализации была ниже котировки нефти сорта Urals на рынках Европы на момент ее продажи.

"Разница составила приблизительно 2 606 грн за тонну. Разница объясняется тем, что стартовые цены были установлены государственным аукционным комитетом соответственно показателям таможенной стоимости нефти, которая прибыла на территорию Украины в период, который предшествовал аукциону", – сказано в сообщении.

Соответственно, разница в общей сумме продажи составляет 435,16 млн грн. При этом в компании уточнили, что "Укрнафта" проведет обратный выкуп нефти по цене ее продажи с целью дальнейшей переработки на нефтепродукты на мощностях Кременчугского НПЗ.

"Таким образом, цена реализации не будет иметь непосредственного влияния на финансовый результат общества. Полученные результаты переработки нефтепродукты будут реализованы "Укрнафтой" через собственную сеть АЗС, что будет иметь стабилизирующий эффект на рынок нефтепродуктов в период стремительного роста цен на нефть и нефтепродукты", – сказано в сообщении.

В "Укрнафте" напомнили, что стартовая цена устанавливается государственным аукционным комитетом соответственно положениям постановления Кабмина №570 "Об организации и проведение биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа" на основании данных Государственной таможенной службы.

Напомним, после того как правительство в 2015 года отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров начала регулярно саботировать аукционы "Укрнафты", если его не устраивала стартовая цена.

С апреля 2019 года "Укрнафта" начала самостоятельно выкупать свою нефть на аукционах для дальнейшей переработки сырья на давальческих условиях на Кременчугском НПЗ ("Укртатнафты"). Условия договоренностей между компаниями не раскрываются.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза – с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.