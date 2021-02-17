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Ощадбанк (649) СЕТАМ (174)

"Ощадбанк" выставил на продажу участки земли на берегу Днепра за 300 миллионов

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Государственный банк "Ощадбанк" продает через аукцион OpenMarket два земельных участка в Киевской области за 302,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ".

Аукцион назначен на 18 марта. Стартовая цена участков 302,47 млн грн. Их общая площадь составляет 43 га.

"Они предназначены для индивидуального садоводства и наслаждения умопомрачительными закатами", – отмечается в сообщении.  

Находятся участки в Обуховском районе Киевской области.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  OpenMarket - СЕТАМ


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