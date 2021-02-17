Бензин и дизельное топливо снова подорожали в крупных сетях АЗС

Розничные сети АЗС 17 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо (ДТ) в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 20 копеек: А-92 – до 29,49 грн/л, А-95 – до 30,49 грн/л, дизтопливо – до 29,49 грн/л.

AMIC подняла стоимость бензинов и дизтоплива в среднем на 23-25 копеек: до 27,36 грн за литр А-92, 28,36 – за А-95 и до 27,32 грн за литр дизтоплива.

На станциях "Параллель" и "Авантаж 7" все виды топлива подорожали на 50 коп./л. На столько же подняла цены бензинов запорожская сеть ZOG.

Бензины и ДТ в сети Glusco подорожали на 40 коп./л – до 27,75 и 28,75 за литр А-92 и А-95 соответственно, а на станциях KLO – на 30 коп./л.

На станциях Chipo и "Татнефть-АЗС-Украина" топливо подорожало в пределах 30-55 коп./л.