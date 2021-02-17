Аномальные морозы обрушили добычу нефти в США, – Bloomberg

Общий объем добычи нефти в США упал на треть на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, что является максимальным падением добычи в истории.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли, передает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, добыча нефти в СГА сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен отметила, что сокращение объема производства "значительно выше первоначальных оценок", предупредив, что добыча в Пермском бассейне сможет вернуться к уровням, наблюдавшимся до заморозков, не раньше 22 февраля.

Производство нефти в Пермском бассейне при нормальных условиях составляет порядка 5,8 млн б/с – это примерно половина всей добычи в США, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. На фоне падения добычи цены на нефть выросли до максимумов с начала года.

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Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что также повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

В частности, о прекращении операций на НПЗ в Порт-Артуре (Техас) заявила Motiva Enterprises LLC, контролируемая нефтяной госкорпорацией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Также стало известно о приостановке работы техасских нефтеперерабатывающих предприятий Marathon Petroleum Corp., Total SE и Exxon Mobil Corp. В случае Exxon прекращение работы одного из НПЗ обусловлено не только морозами, но и недостаточными поставками природного газа.

Добыча природного газа в США по состоянию на 16 февраля упала ниже 80 млрд куб. футов в сутки, что более чем на 12 млрд куб. футов в сутки ниже уровней начала февраля, сообщил старший аналитик по энергетическим рынкам S&P Global Platts Люк Джексон. Однако, по его словам, "история показывает, что позднее на этой неделе должно произойти резкое восстановление производства по мере повышения температур".