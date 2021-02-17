Фонд энергоэффективности получил заявки от ОСМД на "теплые кредиты" на 2,7 миллиарда
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Фонд энергоэффективности получил 380 заявок от объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на проведение энергоэффективной модернизации домов по разным программам на сумму около 2,78 млрд, и с которых 1,94 млрд – грантовая часть.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время собрания с представителями Фонда и донорских организаций, передает пресс-служба ведомства.
"Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже поданных проектов. До начала отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них", – подчеркнул он.
Чернышев также добавил, что с началом 2021 года четко разграничиваются "теплые кредиты" и программа Фонда "Энергодом". Теперь программа "теплых кредитов" распространяется исключительно на поддержку индивидуальных домохозяйств, что создает еще больше условий для присоединения к программе "Энергодом".
Напомним, за шесть лет существования программы "теплых кредитов" ими воспользовались более 850 тысяч украинских семей и получили 3,3 млрд грн.
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