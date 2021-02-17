Бывший оператор сети "БРСМ-Нафта" отменил доначисление налогов на 1 миллиард через суд

Шестой апелляционный админсуд 11 февраля отказался удовлетворить жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск ООО "Стейт Ойл" и отменено налоговое уведомление-решение от 28 сентября 2017 года о начислении налогового обязательства по налогу на прибыль в сумме 942,3 млн грн и штрафных санкций на 53 млн грн и включение указанной суммы в налоговый долг.

При рассмотрении этого дела суд учел постановление Верховного Суда от 22 июня 2020 года, передает Finbalance.

Этим решением Верховный Суд который отказал Офису генпрокурора в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Киевского апелляционного админсуда от 6 марта 2018 года, которым по иску ООО "Стейт Ойл" были признаны противоправными и отменены ряд налоговых уведомлений-решений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС от 26 октября 2016 года, которыми истцу была увеличена сумма налоговых обязательств на общую сумму около 2 млрд грн с учетом штрафных санкций.

Согласно судебным материалам, Офис крупных налогоплательщиков ГФС провел документальную плановую выездную проверку истца по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1 января 2015 года по 31 марта 2016 года. По ее итогам налоговики пришли к выводу в том числе о занижении истцом задекларированных показателей чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 2,3 млрд грн.

Вместе с тем коллегия судей решила, что "состав налогового правонарушения не доказан".

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Стейт Ойл" указан Игорь Ревко (США).

В декабре 2017 года группа "БРСМ-Нафта" подтверждала информацию о смене оператора сети АЗС: вместо ООО "Стейт Ойл" новым арендатором и оператором розничной сети в августе 2017 года стало ООО "Евро Пауэр".

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Как сообщалось, Генеральная прокуратура и Государственная фискальная служба в 2016 году провели серию обысков и инициировали арест всех видов нефтепродуктов, находящихся в резервуарах всех АЗС сети "БРСМ-Нафта", из-за неуплаты 1,6 млрд грн налогов. Позднее сумма была увеличена до 2 млрд грн.

ГФС заявляла, что через АЗС "БРСМ-Нафта" конечным потребителям отпускались нефтепродукты, которые по документам были приняты "Стейт Ойлом" на хранение от родственных компаний "Бел-Ойл" и "Парком Транс". При этом договоры хранения были фиктивными, а "Стейт Оил" безоплатно получал нефтепродукты и продавал их конечным потребителям через колонки на АЗС. Это приводило к искажению налоговой и финансовой отчетности "Стейт Ойла".

Напомним, сеть "БРСМ" была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007-2009 годах Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому, который занимал должность министра экологии во времена Януковича.

За последующие шесть лет сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 126 АЗС). По итогам 2017 года "БРСМ-Нафта" была пятой в Украине по количеству АЗС (в 2014 году - четвертой, после сети АЗС группы "Приват", WOG, ОККО). В 2014-2015 годах на АЗС сети в Переяславе-Хмельницком и нефтебазе в Василькове произошли масштабные пожары.

С 2016 партнеры по "БРСМ" разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС. С 2014 сетью управляла компания "Стейт Ойл", которую контролировал Биба. В 2017 году между бывшими партнерами вспыхнул конфликт.

В августе 2018 года Биба заявил о решении досрочно расторгнуть договоры аренды 63 АЗС, принадлежащие Ставицкому. Тогда же СМИ писали, что связанная с сетью WOG компания берет в управление 63 АЗС Ставицкого.



