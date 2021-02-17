Минздрав запустил портал о вакцинации против коронавируса

Министерство здравоохранения совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации против Covid-19 – vaccination.covid19.gov.ua.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс в Украине.

"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками дл людей с нарушениями зрения. До конца месяца функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией", – заявил глава Минздрава максим Степанов.

Также портал будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая – специализированную информацию для медицинских работников.

Кроме этого, сайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинации в Украине.