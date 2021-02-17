Украина теряет $2 миллиарда из-за мошенничества при экспорте зерна, – Гетманцев
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Украина ежегодно теряет $2 млрд в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу.
Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем канале в Telegram.
"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики, и доходы, которые получают преступники. И, к сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотредеры", – добавил он.
При этом Гетманцев отметил, что была проведена встреча в Офисе Генерального прокурора.
"Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", – подчеркнул парламентарий.
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