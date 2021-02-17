Присоединение к энергосети ЕС поможет ограничить влияние монополистов, – "Укрэнерго"

Присоединение энергосистемы Украины к сети Европы (ENTSO-E) позволит покончить с монополизмом на украинском энергорынке.

Об этом заявил член правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Платежка", передает Укринформ.

Он подчеркнул, что присоединение к энергосети континентальной Европы ENTSO-E даст Украине возможность не просто отключиться от энергосистем России и Беларуси, а покончить с монополизмом на украинском энергорынке определенных игроков.

"Сейчас у нас действует модель рынка, которая в сущности похожа на европейскую, но у нас есть свои особенности. Определенное положение отдельных участников, которое позволяет им существенно влиять на рынок, это всё не соответствует европейской модели", – подчеркнул Юрков.

Интеграция же в ENTSO-E, по его словам, даст возможность создать конкуренцию внутри Украины, позволит частным и коммерческим потребителям получить более адекватную цену на электроэнергию.

Впрочем, чтобы стать членом ENTSO-E, напомнил Юрков, украинский системный оператор энергосетей, ЗАО "НЭК "Укрэнерго", должен быть сертифицирован согласно европейским стандартам.