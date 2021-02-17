"Метинвест" Ахметова начислил $200 миллионов дивидендов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", в феврале 2021 года задекларировала к выплате $200 млн дивидендов, что вдвое больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные годовой отчетности компании, передает Интерфакс-Украина.

В компании уточнили, что "по состоянию на 31 декабря 2020 года баланс начисленных, но не выплаченных дивидендов Smart составляет $10 млн". Кроме того, отмечается, что одним из получателей дивидендов Metinvest BV является SCM Limited (Cyprus).

В отчете также отмечается, что в минувшем году Metinvest выплатил $100 млн дивидендов, как и годом ранее, однако распределение этих средств изменилось: SCM Limited в минувшем году получил $75 млн, тогда как в 2019 году – $40 млн и $3 млн через связанные компании от "дочек" Метинвеста".

Smart Group в 2020 году было выплачено $25 млн против $56 млн в 2019 году.

В результате перечисления дивидендов в минувшем году их объем к выплате акционерам на конец 2020 года снизился до $204 млн. Компания уточнила, что из этой суммы $194 млн причитается SCM Limited, а $11 млн – Smart Group. Помимо того, еще $12 млн дивидендов должны получить связанные с SCM Limited компании – неконтролирующие акционеры "дочек" "Метинвеста".

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды) за 2020 год увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн, повысив маржу с 3% до 5%. При этом отмечается, что общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, EBITDA возросла на 82% – до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".