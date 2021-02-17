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Китай вытеснил США как крупнейшего торгового партнера Евросоюза

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Китай вытеснил США как крупнейшего торгового партнера Евросоюза

Китай на сегодняшний день является самым крупным торговым партнером Европейского союза, обогнав США еще в 2020 году.

Торговля между Китаем и ЕС стала теснее благодаря пандемии коронавируса, передает ВВС.

В 2020 году оборот между партнерами составил $709 млрд. Годом ранее его оценивали в $671 млрд.

При этом отмечается, что в первом квартале 2020 года экономика Китая просела, однако восстановилась и простимулировала спрос из Европы.

Китай стал единственной крупной мировой экономикой, которая показала рост в 2020 году, и где вырос спрос на европейские автомобили и предметы роскоши. При этом Китай экспортировал в ЕС медицинское оборудование и электронику.

"В 2020 году Китай был главным партнером Евросоюза. Результат был обусловлен увеличением импорта и экспорта на 5,6% и 2,2% соответственно", – говорится в сообщении Евростата.

Хотя США и Великобритания остаются крупнейшими экспортными рынками Европейского Союза, торговля с ними значительно упала. К примеру, в отношении США импорт упал на 13,2%, а экспорт – на 8,2%.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ВВС


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