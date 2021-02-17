Впервые бывший исправительный центр продадут на аукционе, – Минюст

Министерство юстиции Украины и Фонд государственного имущества выставили Ирпенский исправительный центр (№132) на продажу с помощью аукциона.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже. Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет соответствовать европейским стандартам, 30% - пополнят государственный бюджет", - отметил он.

Исправительній центр находится в поселке Коцюбинское Киевской области. В состав комплекса входит 101 недвижимое имущество.

Аукцион состоится 16 марта.

Напомним, в Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их планируют выставить на продажу.