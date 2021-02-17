В Украине за сутки зафиксировали 4 286 новых случая инфицирования Covid-19

По состоянию на 17 февраля в Украине за сутки зафиксировали 4 286 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности заболело 304 ребенка и 329 медработников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 330 человек, умерло – 147, выздоровело – 5 927 пациентов. Кроме этого, было совершено 64 842 тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Винницкой (351), Запорожской (275) областях и в Киеве (366).

За все время пандемии в Украине заболело 1 280 904 человека, выздоровели – 1 128 895, умерло – 24 689 заболевших. При этом было проведено 6 596 588 тестирований.

Напомним, днем ранее за сутки зафиксировали 3 143 случаев Covid-19. На утро понедельника, 15 февраля, сообщили о 2 332 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.