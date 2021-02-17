Расследование закупки китайских вакцин не влияет на сроки вакцинации, – НАБУ

Начало досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 не может препятствовать началу вакцинации, тем более после того, как обещанные Минздравом сроки ее начала истекли.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В ведомстве подтвердили, что основанием для начала расследования стало заявление генерального директора ГП "Медицинские закупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в единый реестр досудебных расследований.

"Подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации", – сказано в заявлении.

В НАБУ также подчеркивают, что сейчас детективами не проводилось никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

После начала расследования министр здравоохранения Максим Степанов назвал его причиной срыва переговоров о закупке дополнительных доз вакцин и попыткой срыва вакцинальной кампании.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. 16 февраля министр заявил, что вакцинация откладывается еще на 7-10 дней.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.