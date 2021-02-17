Компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию перечислили для 570 тысяч семей
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Минсоцполитики перечислило 322,13 млн грн компенсаций за январь для 571,6 тыс. потребителей, лишенных льготных тарифов на электроэнергию по решению Кабмина.
Как отметили в пресс-службе министерства, эти компенсации призваны обеспечить поддержку тем категорий населения, которые больше всего пострадали от отмены льготных тарифов, в частности для домохозяйств, которые используют электроэнергию для отопления.
В отличии от субсидий, эти компенсации выплачиваются не домохозяйству, а поставщику электроэнергии.
"Собственно, этот механизм был введен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона", – напомнил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.
Как сообщалось, 29 января Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев новую бюджетную программу "Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах, в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, а также многодетными, приемными семьям и детскими домами семейного типа".
На финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.
Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
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