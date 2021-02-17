Вакцину Pfizer подали на регистрацию в Украине

Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer подали на регистрацию в Украине.

Как сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава (ГЭЦ), эта вакцина стала третьей вакциной, заявки на регистрацию которых поданы в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"В "Единое окно" Минздрава подано заявление о госрегистрации вакцины Comirnaty производства "Пфайзер Менюфекчуринг Бельгия" под обязательство для экстренного медицинского применения. Заявка была оперативно зарегистрирована и сегодня же передана ГЭЦ для осуществления экспертной оценки и проверки регистрационных материалов. Сейчас мы все прилагаем максимум усилий для того, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил директор ГЭЦ Михаил Бабенко.

Он также напомнил, что в настоящее время в ГЭЦ находятся еще два заявления на регистрацию вакцин от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения: вакцина "Ковишелд" производства "Серум Инститьют оф Индия" и вакцина Coronavac производства "Синовак Лайф Саенсиз" (Китай).

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX).

Как сообщалось, ранее агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим", выступающая посредником по продаже вакцин производства китайской Sinovac Biotech для Украины, просит отложить начало поставок вакцин против COVID-19 до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.