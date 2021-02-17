БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1226 відвідувачів онлайн
Новини Комунальні послуги
1 062 0
Київ (4310) сміття (101) тендер (1938) Prozorro (1511) закупівлі (2151)

Власти Киева заплатят еще 320 миллионов за реконструкцию крупнейшей свалки

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Власти Киева заплатят еще 320 миллионов за реконструкцию крупнейшей свалки

ЧАО "Киевспецтранс" 9 февраля по результатам тендера заказало ООО "Строительное управление механизации" реконструкцию крупнейшей свалки в Киевской области за 320,14 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, это уже третья попытка нанять подрядчика для реконструкции и переоснащения полигона твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы Обуховского района. Так, в 2018 году тендер на выполнение этих работ выиграло ООО "Строительная компания "Адамант" за 326,49 млн грн. Из этих средств фирме выплатили 209,35 млн грн.

В 2020 году ООО "Хозхимсервис" выиграло подряд по реконструкции полигона у нынешнего победителя ООО "Строительное управление механизации" на 353,31 млн грн. Однако деньги по тому договору не перечислялись.

Новый подрядчик "Строительное управление механизации" должен завершить работы до конца 2022 года. В частности выполнят складирование, обустроят подпорную стенку, канализацию, очистные сооружения, дренаж, котельную, дороги, освещение, ограждение, автоматизацию и тому подобное.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Стоимость договора на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 333,83 млн грн.

Читайте также: Кабмин включил в тариф на вывоз отходов расходы на премии для сотрудников мусорных компаний

К участию в аукционе не допустили ООО "Будмонтажсервис I" и АО "Киевметрострой". Первая компания не представила финансовую отчетность и ряд других документов, а у второй по состоянию на 14 января на сайте Государственной фискальной службы значился налоговый долг.

Винницкое "Строительное управление механизации" принадлежит директору Сергею Воловику и Дмитрию Годованюку. Годованюк руководил ООО "Мостострой" бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Продивуса. А Воловик в прошлом был руководителем ООО "Киевмостобуд", среди учредителей которого были ПАО "Мостострой" Светланы Продивус и Инны Бондарь. Последнее сейчас является банкротом, но перед тем входило в корпорацию "Укрмостострой" Продивуса. Именно у ПАО "Мостострой" победитель арендует часть техники, а другую – у ООО "Авангард".

Единственным допущенным конкурентом победителя тендера было ООО "Промин Буд Сервис" с уставным капиталом 100 грн, зарегистрировано в 2016 году в Киеве по адресу массовой регистрации. Его учредителем указан Андрей Цвилев из оккупированного Донецка, а директором - Игорь Черкашин. Черкашин также руководит донецким ООО "Марморокбуд", которое через ряд донецких и краматорских компаний принадлежит Дмитрию Швидченко из оккупированного Донецка, Александру Гершуне из Святогорска и Евгении Николаенко из Краматорска.

Дмитрий Швидченко был помощником бывшего нардепа от "Партии регионов" Анатолия Близнюка. "Промин строй сервис" арендовал технику у "Хозхимсервиса" и выполнял для него работы.

Акционерами "Киевспецтранса" является Департамент коммунальной собственности КГГА (51%) и Игорь Тынный (47%).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 