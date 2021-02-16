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Adidas начал продажу бренда Reebok

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Adidas начал продажу бренда Reebok

Компания Adidas начала процесс продажи своего бренда Reebok.

Об этом говорится в заявлении компании.

Как сообщается, Adidas завершил рассмотрение стратегических вариантов развития бренда и принял решение о начале официального процесса его продажи.

"После глубоких размышлений мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут намного лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга", - заявил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

В 2006 году Adidas заплатил $3,8 млрд за покупку Reebok. За прошедшие годы Adidas так и не удалось сделать бренд высокоприбыльным. Лишь в 2018 году Reebok вернулся к прибыли, а в 2019 году продажи показали двухпроцентный рост. В прошлом году стоимость этого актива была снижена Adidas до $1 млрд.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Adidas


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