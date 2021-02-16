"Укрзализныця" запустит новое приложение для покупки е-билетов

"Укрзализныця" работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда. Оно станет доступным для пассажиров уже в этом году.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник.

Кроме обычных билетов, с помощью приложения можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров.

Новый приложение будет доступно для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iOS. Кроме того, компания планирует заменить дорогие устройства, которые сейчас используются для контроля и валидации электронных билетов, на обычные смартфоны.

"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании", - рассказал Резник.

С начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это 74% от общего объема реализованных проездных документов.