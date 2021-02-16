Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков в январе 32 миллиона

Вкладчики неплатежеспособных украинских банков в январе 2021 года в рамках гарантированного возмещения получили 31,8 млн грн, что в 1,9 раза больше декабрьских выплат (17 млн грн).

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, по состоянию на начало февраля 2021 года, начиная с февраля 2012 года (когда под его контроль были переданы соответствующие выплаты после вступления в силу закона о системе гарантирования вкладов физлиц), Фонд гарантирования выплатил гарантированного возмещения вкладчикам на 90,16 млрд грн.

По данным Фонда, по состоянию на 1 февраля общая сумма аккумулированных организацией средств возросла до 16,95 млрд грн.

Уточняется, что от регуляторного сбора в январе в Фонд поступило 1,11 млрд грн.

По состоянию к началу февраля реестр участников Фонда гарантирования насчитывал 72 банка. Кроме того, к началу января в управлении Фонда находились 47 неплатежеспособных банков, а также была завершена ликвидация – 50 банков.