Резервы Нацбанка сократились до $28,5 миллиарда, – Данилишин

Международные резервы Национального банка Украины на 16 февраля составляли $28,5 млрд по сравнению с $28,8 млрд на начало месяца.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

"Объем средств правительства в иностранной валюте – $1,4 млрд, что является достаточным для осуществления выплат по задолженности правительства в иностранной валюте, которые до конца февраля составят $128 млн, в марте – $905 млн", – написал Данилишин.

Он напомнил, что преобладание предложения валюты над спросом со стороны клиентов банков на прошлой неделе превысило $100 млн (главным образом, в понедельник и вторник – перед проведением Минфином аукциона по размещению ОВГЗ), что обусловило давление на укрепление курса гривни на межбанковском рынке.

Данилишин напомнил, что сальдо интервенций НБУ на валютном рынке с начала года составило $220 млн, что позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривни под влиянием притока средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

"В то же время на наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту: чистая продажа иностранной валюты банками с начала года составила $104 млн", – указал глава Совета НБУ.

Как сообщалось, в январе этого года международные резервы Украины сократились на $0,28 млрд, или на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.