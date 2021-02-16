Государственный онлайн-магазин Prozorro Market заработал в полноценном режиме

Государственный онлайн-магазин Prozorro Market перешел с пилотной версии в полноценный режим работы.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

"Государственный онлайн-магазин Prozorro Market перешел с пилотной на полную версию и теперь работает с запросом цены предложения. Первые регистрации договоров вчера уже прошли в Государственной казначейской службе", - написала Панаиотиди.

Онлайн-магазин Prozorro Market используется государственными заказчиками для покупки товаров.

"Prozorro Market работает так же, как и "Розетка", только для публичных заказчиков", - отметила Панаиотиди.

По словам Панаиотиди, принцип запроса ценового предложения заработал двумя неделями ранее. За это время заключено контрактов на 3,3 млн грн. Плановая мощность Prozorro Market - 500 млн грн в нынешнем году.

"А в целом его потенциал - 30 млрд грн", - добавила она.

Как отметила замминистра экономики, нынешний ассортимент Prozorro Market превышает 2 тыс. товаров. С онлайн-магазином работает около 500 поставщиков и почти 2 тыс. заказчиков.