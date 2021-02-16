Производство яиц сократилось на фоне роста цен в январе на 16%. – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе 2021 года снизилась на 2,9% по сравнению с январем 2020 года – до 313 тыс. тонн, производство молока на 2,3% – до 531,6 тыс. тонн, яиц на 16,3% – до 1,01 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Сельскохозяйственными предприятиями в январе текущего года было реализовано на убой 185,8 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 2,1% меньше показателей января-2020, а также произведено молока – 227,6 тыс. тонн (+1,9%) и яиц – 0,65 млрд штук (-23%). Хозяйства населения реализовали за указанный отчетный период 127,2 тыс. тонн мяса в живом весе (-4%), молока – 304 тыс. тонн (-5,2%), яиц – 0,36 млрд шт. (-0,4%), передает Интерфакс-Украина.

Госстат сообщил, что в январе 2021 года на сельскохозяйственных предприятиях Украины снизилась реализация на убой (в живом весе) домашней птицы до 129,4 тыс. тонн (-5,5% к январю прошлого года), крупного рогатого скота (КРС) – до 9,2 тыс. тонн (-19,8%), овец и коз- до 0,1 тыс. тонн (-54,3%), а реализация свиней выросла до 43,8 тыс. тонн (+9,4%).

По данным ведомства, поголовье домашней птицы по состоянию на 1 февраля составило 192,5 млн голов, что на 9% меньше аналогичного показателя на ту же дату прошлого года, свиней – 5,76 млн голов (+3,2%), КРС – 2,93 млн голов (-5,8%), овец и коз – 1,14 млн голов (-4,2%).

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе 2021 года яйца в Украине продавались в среднем по 32,31 грн за десяток, что на на 56,4% дороже, чем в январе 2020 года.