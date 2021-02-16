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"Метинвест" Ахметова выкупил акции Северного ГОКа у миноритариев за $50 миллионов

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Зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V. – материнская компания группы "Метинвест" – в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК) до 100% с 96,8%.

Об этом свидетельствует сообщение группы о консолидированных финансовых результатах за 2020 год, обратило внимание Интерфакс-Украина.

Так, в разделе "финансовый денежный поток" констатируется, что общая сумма выплаченных в 2020 году дивидендов составила $100 млн, "при этом $50 млн было направлено на приобретение неконтролирующей доли участия (3,2% акций, – ред.) в Северном ГОКе".

В отчете не уточняется, у кого приобретались акции. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. находилось 96,8336% акций предприятия.

СевГОК по итогам 2019 года, согласно годовому отчету, снизил чистую прибыль на 2,6% по сравнению с 2018 годом – до 7,99 млрд грн, доналоговую прибыль на 3% – до 9,59 млрд грн. При этом чистый доход возрос на 9,1% – до 28,47 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу 2019 года составляла 32,6 млрд грн.

Как сообщалось, Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн.

При этом общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, а EBITDA возросла на 82% – до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%.
Общий долг компании к концу 2020 года снизился на 3% – до $2,94 млрд.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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чистая прибиль понизилась а чистый доход ВЫРОС. ЭТО КАК??? стали работать меньше а получать больше или продукция та же но дороже? как жкх тарифы, например. нихрена не поменялось а платим больше. а может как раз по этому так хреново живет простой Украинец???
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16.02.2021 18:29 Відповісти
чистая прибыль предприятия понизилась,а чистый даход ахметова вырос.
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16.02.2021 21:48 Відповісти
3,2% за 50 млн.долл.
100% - это 1,5 млд.долл. . . . . и это только ГОК!!! А там еще заводы у него . . .
Это ППЦ какой богатый. Раз в 100 больше денег, чем нам об этом пишут в прессе.
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16.02.2021 19:10 Відповісти
Надра народу по 13 ст конституции. Только народа у нас нет. Для этого надо выполнить ст142.143. Создав громады на загальных сборах, которые и создают органы влады на местах (суды,податкову, прокуратуру,полицию....) ,свой устав и реестр властности. Все остальное на данный момент незакнно и пдлежит скасуванню. Берегите конституцию пригодится еще,не нам так нашим детям. Если мы поменяем свидомость стада на свидомость
Громад.
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17.02.2021 09:08 Відповісти
 
 