Суд в третий раз поручил принудительно доставить на заседание главу Окружного админсуда Вовка

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк вновь не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Как сообщили агентству в ВАКС, .в связи с этим суд снова принял решение о принудительной доставке Вовка, назначив следующее заседание на 18 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Ранее ВАКС уже дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе.

Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Как сообщалось, еще в конце ноября детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился по меньшей мере на 6 заседаний суда. В конце декабря детективы все же вручили повестку Вовку во время празднования дня рождения бывшего нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова, но он ее выбросил.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.