Сельхозпроизводство в 2020 году сократилось на 12%, – министр

Отсутствие институционного регулирования в отрасли АПК привело к снижению сельхозпроизводства в 2020 году на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, а производство продукции растениеводства упало на 13,6%.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко во время обсуждения проекта "Национальная экономическая стратегия-2030", передает Интерфакс-Украина

"Когда идет процесс утраты экспортных рынков, когда агросектор не имеет своей коммуникационной платформы, у нас есть четкое понимание того, что 2019 год был предпосылкой для такого падения всех базовых показателей АПК в силу того, что не может ключевая отрасль страны оставаться без институционного регулирования", - заявил Лещенко.

Кроме того, Лещенко выразил возмущение тем, что спустя два месяца с момента назначения министра аграрной политики министерство все еще не начало работу. Он также отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия должно быть восстановлено согласно действующему постановлению от 2015 года.

Как сообщалось, ранее Лещенко заявлял, что работа Министерства аграрной политики и продовольствия начнется в полноценном режиме с 1 марта.

Как сообщалось, Кабмин воссоздал Минагропрод, отменив его присоединение к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и определил его численность в 203 человека.

Ранее в подчинение Минэкономики перешло 285 госпредприятий от Минагропрода, из которых 61 предприятие являлось банкротом, а также ряд ведомств, в частности, Госпродпотребслужба и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госвод-, Госрыб- и Гослесагентство.