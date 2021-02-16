"Житомиргаз" за год заключил больше 2 тысяч договоров на обслуживание газовых сетей

2 159 юридических лиц и 17 ОСМД заключили договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с АО "Житомиргаз" в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба компании, юридические потребители АО "Житомиргаз" осознают необходимость систематического обслуживания газовых сетей, что в свою очередь гарантирует безопасное пользование природным газом.

"Противоположная ситуация с собственниками жилых домов. Только самые ответственные представители ОСМД и управляющих компаний в 2020 году заключили договора с АО "Житомиргаз" на техническое обслуживание газовых сетей", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что потребители получили право самостоятельно выбирать компанию, которая будет выполнять надзор за состоянием газовых сетей и осуществлять их обслуживание, с 2019 года.

"Житомиргаз – надежный партнер в предоставлении услуг. Потребители, которые осознают сложность комплексного обслуживания газовой системы, в условиях рынка, выбирают специалистов компании, которые ежеминутно готовы ликвидировать возможные аварийные ситуации и выполнить ремонтные работы любого уровня сложности. Стоимость работ для каждого клиента рассчитывается индивидуально, в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа, количества и периода обслуживания", – рассказал технический директор компании Сергей Колесник.

Специалисты АО "Житомиргаз" обращают внимание на то, что отсутствие периодического технического обслуживания состояния газовых сетей в многоэтажках приводит к их аварийности. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют вовремя заключать договоры на техническое обслуживание.

Ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, согласно действующему законодательству, возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.