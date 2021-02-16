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"Дарница" сократит срок выхода новых лекарственных средств благодаря цифровым технологиям

Новини БізнесЦензор Хімія

Фармацевтическая компания "Дарница" до конца 2021 планирует выпустить более 25 новых фармацевтических брендов, которые в целом насчитывают 50 товарных позиций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам директора по регуляторным вопросам "Дарницы" Александра Торгуна, каждый четвертый новый продукт появится на аптечных полках на 2 месяца раньше запланированного графика благодаря тому, что компания перешла на цифровые технологии.

Он отметил, что компания инвестировала в цифровизацию около 100 миллионов гривен, что позволило повысить эффективность процесса регистрации и внесения изменений в досье лекарственных средств и минимизировать риски, вызванные карантинными ограничениями.

"Достичь роста эффективности в регуляторной сфере мы смогли благодаря ориентированности на передовой мировой опыт, постоянному поиску и внедрении прогрессивных идей. Приоритетом "Дарницы" является пациент и мы делаем все, чтобы обеспечивать максимальный уровень качества и безопасности наших продуктов ", - отметил Торгун.

Он напомнил, что "Дарница" первой среди фармкомпаний в Украине начала исследовать влияние цифровых технологий на ускорение выхода новых продуктов и увеличение доступности лекарственных средств. По словам Александра Торгуна, "Дарница" уже использует полностью цифровое досье, перешла на электронный мониторинг применения лекарственных средств и начала использования электронных мастер-файлов (eTMF) в процессе клинических исследований.

"Цифровые инновации стабилизируют работу регуляторной службы и уменьшают влияние факторов риска, вызванных локдауном. В 2020 году мы осуществили 24 регистрации новых лекарственных средств, 55 препаратов были перерегистрированы, внесены 350 изменений в регистрационные удостоверения. Мы получили утверждение 90 процедур в 16-ти странах мира, что также является результатом цифровой взаимодействия и позволяет компании фокусно расширять присутствие на внешних рынках ", - сообщил директор департамента по регуляторным вопросам "Дарницы".

Он отметил, что благодаря трансформации регуляторного департамента и новым цифровым платформам компания завершила клинические исследования в сверхсложных условиях и ускорила процесс выхода 10-ти новых продуктов. И в 2020 году "Дарница" каждые две недели получала новую регистрацию лекарств, а также еженедельно осуществляла перерегистрацию собственных продуктов в Украине.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Дарница сократит срок выхода новых лекарственных средств благодаря цифровым технологиям 01

Дарница сократит срок выхода новых лекарственных средств благодаря цифровым технологиям 02
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ну так то же хорошо. Наши лекарства неплохие.
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16.02.2021 15:45 Відповісти
 
 