Администрация Байдена начала переговоры с Германией о "Северном потоке-2", – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином касательно будущего газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщает один из немецких чиновников, близких к переговорам, переадет Wall Street Journal.

В частности, по его словам, стороны обсуждают "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2".

Также отмечается, что 16 февраля администрация Байдена должна представить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток 2". Именно эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США.

В то же время, пишет издание, "администрация президента США может отказаться от применения санкций в соответствии с положением о национальных интересах, тем самым успокаивая Германию, – критически важного европейского союзника. Но таким образом Россия одержит геополитическую победу и обойдет двухпартийную коалицию в Конгрессе".