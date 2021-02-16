Рада решила возобновить конкурсы на должности высших чиновников госслужбы

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4531 во втором чтении с учетом поправок проголосовали 289 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

В частности, документом отменяются дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения и установить очередность проведения конкурсов на должности госслужбы категорий "А", "Б" и "В", которые занимают лица, назначенные по введенной на время карантина временной процедуре.

При этом установлено, что заключенные на время карантина контракты о прохождении государственной службы действуют до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев с дня вступления в силу этого закона.

При этом перед голосованием за принятие закона была поддержана поправка, которая ограничивает полномочия исполняющих обязанности министра. Кроме того, запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой. При этом был исключен пункт, запрещающий выполнять обязанности министра более 30 дней одному и тому же лицу, в случае если должность министра вакантна более 60 дней.

Напомним, на основании внесенных в законодательство весной 2020 года изменений Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.